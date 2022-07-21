涉治肩頸痛變按私處　中醫師涉非禮女病人被裁定表證成立

中醫師被指替肩頸痛的女病人做跌打按摩時，以女方另有其他毛病為由，自作主張「加碼」，涉嫌按摩對方的臀部、盆骨等部位，更指插她的陰道。該中醫師否認１項非禮罪，案件今（21日）在觀塘法院續審。控方舉證完畢後，法庭裁定控罪表證成立，辯方傳召被告工作的中醫藥中心的姓蔡負責人作供，他形容被告睇症認真盡責，在病人間「口碑唔錯」，但同意在接觸病者私人部位前，醫師應該先問過病者。案件會在8月1日續審。

37歲被告曾廸民，被控於2021年4月19日，在觀塘滙景廣場一間中醫藥中心內非禮27歲女事主X。女事主昨日供稱，被告按摩她的肩頸後，指她有身體浮腫及宮寒，擅自拉下她的裙及內褲至露出部分私處，更在按摩其下身時，用手指撥動她的陰唇及指插她陰道。

最後一名控方證人、浸會大學中醫藥學院中醫臨床助理教授周志豪博士，今日以專家證人身份作供指，中醫學上沒有記載陰部位置是有穴位，近代推拿治療亦沒記載會按壓病者陰唇或指插陰道，形容相關做法並非常規。周指出，若病者有宮寒、宮濕，醫師可以選擇針灸等非入侵式療法。除此之外，如果醫師與病人是不同性別，一般而言應有第三者在場，例如姑娘或患者親友，這樣可以避免嫌疑或出現尷尬的場面。

案件編號：KTCC 346/2022