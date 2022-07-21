港府提醒新冠確診者　完成居家隔離可剪掉電子手環

為進一步管控新冠確診者，政府上周起優化檢疫措施，要求患者居家隔離期間必須戴上電子手環，不過未有清晰交代完成檢疫後電子手環的處理方法。政府發言人今日(21日)提醒，確診者按規定完成居家隔離後，可自行剪掉電子手環，以及刪除手機內的「居安抗疫」流動應用程式。

發言人指，確診者居家隔離時戴上電子手環，是為了確保他們遵從法例的隔離要求，沒有離開其居家的範圍，進一步減低社區傳播的風險。另根據現行規定，居家隔離期預設為14日。隔離患者如已接種至少兩劑疫苗，並於確診後的第6天及第7天，在快速抗原檢測中連續兩天均取得沒有染疫的結果，就可提早完成隔離。

快測結果仍顯示確診的患者，則需繼續接受隔離及每天進行快測，直至連續兩天獲得無染疫結果，方可完成居家隔離。未接種疫苗或接種少於兩劑疫苗的居家隔離人士，則須進行14天居家隔離。發言人提醒，若在非指定情況下剪掉電子手環或刪除「居安抗疫」程式，會被視為違反隔離令，屬刑事罪行，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。