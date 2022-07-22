兩名上屆政助升副局長　多名政助出身傳媒

政府公布委任多名副局長和政治助理，其中上屆政府2名政治助理升任副局長，包括前創新及科技局局長政治助理張曼莉升任創新科技及工業局副局長；上屆教育局局長政治助理施俊輝升任教育局副局長。另外，上屆發展局副局長廖振新調職，出任運輸及物流局副局長。醫管局策略發展監李夏茵將出任醫務衞生局副局長。全國青聯副主席、立法會主席梁君彥兒子梁宏正出任民政及青年事務局副局長。

亦有公務員「轉跑道」加入政治委任官員，財經事務及庫務局副秘書長劉震將任職文化體育及旅遊局副局長。建築署工程策劃總監戴尚誠將出任房屋局副局長。曾經在2019年反修例風波，指揮包圍理大行動的前警務處助理處長卓孝業，將會出任保安局副局長。

至於政治助理方面，有多名具傳媒經驗的人士擔任，特首辦特別助理李惠會出任政務司司長政助，曾任電台、財政司長辦公室高級研究員楊通達會出任財政司司長政助。另外報章記者梁溯庭、歐陽文倩則分別出任保安局政助及房屋局政助。

民建聯有3人做政治助理，政務司長前政治助理蕭嘉怡將轉任為教育局政治助理，陳倩雯出任律政司副司長政助，招文亮出任文化體育及旅遊局政助。新民黨亦有3人做政治助理，廖添誠將出任創新科技及工業局政助，傅曉琳出任勞工及福利局政助，陳閱川將出任運輸及物流局政助。