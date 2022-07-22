相思灣村違建路　執法不嚴舉證疏漏　政界法律界齊炮轟

西貢相思灣村土地亂象不絕，近年有人於綠化地帶上違法建路，涉事公司早前被規劃署票控，但案件日前經審訊後，在沙田裁判法院裁決時，該公司被判罪名不成立。議員和法律界直指情況不理想，律政司和規劃署提告前應要做足搜證，弄清案中關鍵資料，在證據充足下提告才達致成效，否則只會浪費公帑。

2020年10月底，東方揭發有人在相思灣村以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並鋪上黃泥「裝假狗」。相關部門在接獲舉報後，證實屬於違建道路。部門及後又在現場加建石躉和更亭，更凸顯該處的違法問題。而涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，但至去年8月仍未將有關地段恢復原狀，再被規劃署票控。惟審訊中因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，該公司日前被判罪名不成立。

「依家咁嘅情況係唔理想。」議員葛珮帆認為，律政司和規劃署起訴前應要做足搜證，否則會出現此情況，而規劃署應該弄清楚地界才提出檢控；若果有足夠證據，應考慮提出上訴。議員周浩鼎則指，過去新界土地紀錄因種種原因而較為雜亂，相關部門在處理類似案件時，應要加倍謹慎，而經過今次事件更要吸取經驗。

「點解當日唔做好啲呢，做好啲會唔會唔係呢個結果呢？」執業大律師龔靜儀質疑，政府部門、律政司都知地界是很重要的一個控罪元素，若不能在毫無合理疑點和足夠證據去支持有關指控，就貿然放上法庭，為何當初不做好些。她說：「若初頭應做嘅嘢唔做，本來有好證據，但又唔擺上法庭，係有好大缺失嘅。」

「上一次告唔入要吸取教訓，法庭審訊要求好高，要去到毫無合理疑點。」執業大律師陸偉雄亦指，相關政府部門提告應要提出清晰證據，「唔清晰就查究到清晰至去告」才可達致成效，否則貿然提告，未達到標準， 「去告又告唔到」就會浪費公帑。

涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）被規劃署票控「沒有遵從恢復原狀通知書」罪，去年4月被判罰款8.07萬港元。但至去年8月，有關地段仍未恢復原狀，規劃署遂再次票控中邦。惟案件經審訊後，日前在沙田裁判法院裁決時，因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，故對於涉案路段是否落入控罪指稱範圍有保留，最終基於疑點利益歸於被告而裁定中邦罪名不成立。