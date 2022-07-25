6旬女子涉撕毀10張選委會選舉傳單　承認刑事損壞罰款2000元

立法會議員容海恩於去年9月在港鐵大圍站外擺街站，宣傳2021年選舉委員會選舉，期間遭一名6旬女子撕毀10張傳單。事件最終報警處理，涉案6旬女子今（25日）在沙田法院承認一項刑事損壞罪，被判罰款2,000港元。

62歲被告趙美儀、報稱文員，今承認一項刑事損壞罪。控罪指，被告於2021年9月11日在港鐵大圍站D出口外，無合法辯解而損壞屬於容海恩的10張彩色傳單，總價值為1.59港元，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，去年9月11日，容海恩和郭贊明在港鐵大圍站D出口外擺街站，宣傳2021年選委會界別分組一般選舉，容印了4,000張彩色傳單，用來派給公眾。同日約早上11時，當容正在派發傳單時被告靠近，容將一張傳單遞向被告，惟被告稱「我唔要一張，我要一疊」，並隨即搶去容手中10張傳單，及後在容面對將傳單撕毀。容就事件報警，被告當場被捕，在警誡下，被告稱「我睇完張宣傳單張，唔啱用咪撕爛佢」。

案件編號：STCC 899/2022