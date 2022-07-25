涉藉詞按摩按壓10歲女童胸部　男侍應否認非禮罪案件開審

48歲男侍應涉於去年12月在其天水圍住所房間內非禮其朋友的10歲女兒，藉詞替她按摩而觸碰其胸部。被告早前否認非禮罪，案件今日（25日）在西九龍法院開審。涉案女童以視像系統供稱被告在房間內以按摩為由，曾伸手捏她的胸部2下。女童作供完畢後，裁判官施祖堯把案件押後至明天續審，期間被告須還押懲教署看管。

報稱侍應的48歲被告梁勝祖，被控於2021年12月4日，在香港新界元朗天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。據庭上披露，被告與X的父母相識多年。控方播放X的錄影會面片段顯示，案發當日X參與學校活動後，因金錢不足而主動聯絡被告到其家中吃午飯，用膳後曾一度離開該處，傍晚再回到被告家中晚飯。X指事發於吃晚飯前，X與被告及被告兒子共3人在房間的床上。X背向被告，趴在床上用手機，被告問X「需唔需要揼骨」，X回答「可以」。X指被告用手在她的背脊按壓，再伸手入衣服內，用右手由背脊掃向前胸，並以手掌捏了X的乳房2次。X感到不妥，叫被告停手，其後出客廳食晚飯。

X在辯方盤問下供稱，案發時雖背向被告，但肯定被告是以手摸她的私人部位，X直言「無諗過（被告）會做呢啲行為」。辯方指，被告替X按摩的方式不是用手，而是用腳踭壓向背脊。X否認辯方說法，堅稱感覺到被告是用手按摩且有捏其胸部，認為並非誤會。不過X承認案發後仍在被告家中吃晚飯，亦同意當日「想玩耐啲」及「有少少不想回家」；另外，案件原定早上開審，但警員沒有將涉案證物帶到法庭，須押後至中午，由案件主管帶同相關證物到庭。惟播放錄影片段時，裁判官發現片中提及包括X及家人等的姓名未經消音。案件主管一度透過控方要求將案押後至明天開審。裁判官大怒並直斥案件主管「一而再再而三犯錯」，最終主管向法庭道歉及解釋因經驗不足所致，案件須押後至下午才正式開審。

案件編號：WKCC 977/2022