城大15學科列世界一流學科排名50強　圖書情報科學排全球第2

香港城市大學表示，該校有15個學科於2022年軟科「世界一流學科排名」中，打入全球50強，該校連續5年成為本港最多學科入選該排名全球50強的大學。其中，該校的「圖書情報科學」更位列全球第2。

城大今年共有35個學科獲排名，當中有15個學科位列全球50強，包括「圖書情報科學」、「控制科學與工程」、「納米科學與技術」、「能源科學與工程」、「冶金工程」、「管理學」、「生物醫學工程」、「儀器科學」、「材料科學與工程」、「計算機科學與工程」、「通信工程」、「電力電子工程」、「公共管理」、「土木工程」及「金融學」。

「世界一流學科排名」由高等教育評價機構軟科於2017年首次發布，排名涵蓋54個學科，涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域，並採用國際性學術指標為全球高等學府在各學科的表現進行評估，包括學科的國際權威獎項、頂尖論文、論文質量、國際合作等。該機構每年為全球4,000多所院校進行評估，逾1,800所來自約90個國家和地區的院校列入各學科排名。