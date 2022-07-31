政Whats噏：不應只限舊人做委會主席　陳健波：表現差就拉落嚟

立法會現有各事務委員會同小組委員會主席，都係由做過起碼一屆任期嘅議員出任，議會新丁只可沾手副主席職。即將卸任財務委員會主席嘅陳健波話長遠唔應該只限舊人出任，認為需要改變，或任期過咗一年，可以將表現不佳嘅人拉落嚟。

由於有4名選委會界別嘅議員轟跑道加入熱廚房，陳健波獲委為行政會議成員，主動話喺會辭去財委會主席一職，所以財委會連帶多個委員會都要重選主席。陳健波喺電視台節時中話以前要完成一屆任期先算係舊人，先可以擔任主席，佢覺得呢個情況都需要改變，可能任期過咗一年，觀察一下邊個人能力較高，就畀佢哋擔任主席，反而要把表現不佳嘅人就拉落嚟。

回顧做咗7年財委會主席嘅經歷，佢話昔日喺財委會要面對民主派嘅攻擊同拉布，喺「新時代」嘅議會又有另一種挑戰。佢認為認為新議員亦想監察政府，所以睇到佢哋都好落力，但點樣平衡係一個問題，因為佢哋多時將地區議題帶入議會，因為佢哋好多都係做地區工作，未必明白全港性嘅問題，而喺身份上有改變，立法會同區議會唔同，所以重點亦有所不同。