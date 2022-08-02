否認虛報文憑試試場有炸彈盜竊錢包　運輸署人員受審

報稱於運輸署任職高級技術主任的中年男子，涉嫌在前年5月中學文憑試（DSE）中文科筆試開考當天，向警方虛報九龍2間中學內有炸彈。警方拘捕他後，再發現他疑涉及盜竊案，與管有他人之身份證。他今天（2日）於觀塘裁判法院就盜竊、管有他人身份證，及向他人傳達有炸彈的虛假消息共3罪受審。

控罪指，54歲被告楊偉忠涉於2018年8月10日，在何文田香港足球總會偷竊1個黑色銀包，內有1張香港身份證、現金港幣10元、1張中國銀行提款卡、1張花旗銀行Visa卡及1張職員證，而上述物品為杜文現的財產；以及於2020年6月17日，在土瓜灣天光道曉暉華庭2座某室無合法權限或合理辯解，而管有屬於杜文現的身份證。被告另被控於2020年5月4日，在香港與其他不知名人士，將其明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信於九龍培正中學及聖言中學放有炸彈或放有會爆炸或着火的物品、物體或物件。

盜竊控罪的事主杜文現今作供表示，控罪當天他帶銀包到足總參與工作坊，其後發現遺失銀包。於前年上被告住所搜查的黃姓女警長就指，在被告睡房內近窗台位置檢取到涉案銀包。當她打開銀包檢查時，被告曾說「呢個銀包係我朋友留低嘅」。控方完成舉證後，被告選擇作供。他表示他在1998年加入政府工作，在2018年晉升為運輸署高級技術主任（交通工程），於2020年被捕後停職。他指他因做兼職球場助理，於盜竊控罪當日到足總參與工作坊，小休時去取制服，並放入其自備的環保袋中。及後他見到杜文現，兩人交談約10多分鐘，期間沒見過杜的銀包。被告指家中太多透明膠盒，完全不知道其中一個膠盒裝有杜的銀包，直至警察搜出才知。另外，被告指他從沒有下載錄音軟件，沒有錄過控方呈堂、指稱涉及虛報炸彈的錄音，亦未曾聽過那些錄音。被告在控方盤問下指，涉案手機於2020年5月3日晚至4日早上，遺留在其工作地點，並沒有帶回家。

案件編號：KTCC 2290/2021