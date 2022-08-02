福建軍區跨晝夜實彈射擊　廈門街頭湧現軍車

正當美國眾議院議長佩洛西在亞洲訪問，解放軍於多地加緊演習。東部戰區官方微博於周二（2日）發布影片，顯示福建省軍區近日在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。同日微博流傳多段影片和照片，顯示在廈門街上出現大量坦克和裝甲車，有網民直呼「形勢緊張」。

報道稱，福建省軍區黨委首長高度重視這次實彈射擊演習，民兵防空導彈分隊、高射炮分隊、雷達分隊等作戰單元悉數登場。這是近年來該省軍區首次組織多兵種、多專業民兵進行實彈射擊，從組織籌劃到指揮協同，從傳統火力打擊到彈炮組網、聯動一體，通過組織跨晝夜連貫實彈射擊，除有效檢驗了裝備的作戰技術性能，同時提升民兵防空分隊執行作戰任務能力。

周二上午，不少大陸網民上傳解放軍大規模集結的影片和照片，包括有坦克和裝甲車出現在廈門的公路和碼頭。畫面傳到台灣網上討論區，有網民驚呼「會不會是直衝金（門）馬（祖）」。不過大陸官方未有證實解放軍集結的消息。

解放軍東部戰區周一發布題為「嚴陣以待，聽令而戰」的影片，內容包括解放軍海陸空三軍作戰和士兵宣誓。片中兩次出現經處理的導彈發射畫面，令人猜測有關導彈是否用於台海方向的導彈型號。