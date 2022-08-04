悼念周梓樂活動期間拒捕　項目助理罪成囚12周　准保釋等候上訴

2019年11月多區有悼念科大生周梓樂的活動，其後演變成警民衝突。事隔逾2年，1名25歲項目總監助理被控於當時的衝突中抗拒警務人員，他不認罪受審，兩周前被裁定罪成，還押至今早(4日)於九龍城裁判法院被判監禁12星期。被告判刑後申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。

控罪指，25歲男被告黃梓揚，於2019年11月8日在黃大仙中心北館附近抗拒警員20078張志光。裁判官判刑時，援引背景報告內容，指被告出生於內地，童年時來港生活，在2019年畢業於香港中文大學。被告的母親讚揚他是勤奮顧家，大學時已經當兼職幫補家計及負擔妹妹的學費。

裁判官續指，惟案情嚴重，當時警員制服被告後，被告撐起身並不斷向後踢，使警員無法向他鎖上手扣。被告的行為可能引來他人仿效且牽動示威者情緒，使現場情況惡化，增加發生暴力衝突的可能，以及從被告一身裝備可見他是有預謀犯案。考慮到被告的個人背景無助減刑，及經審訊後定罪故不適宜判處社會服務令，最終判被告囚12星期。

案件編號：KCCC 3286/2021