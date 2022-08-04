政府研郊野公園引入豪華營地或收費　團體憂人潮逼爆破壞生態

近年豪華營地（Glamping）興起，港府正研究在郊野公園範圍內引入商業營運的豪華營地或生態小屋(eco-lodges)設施，或成郊野公園第一項收費設施。本土研究社近日根據《公開資料守則》從漁護署取得一份顧問報告，發現初步選定元朗大棠燒烤場及流水響可作為豪華營地選址，建議政府進一步研究其可行性。本土研擔心，若先例一開，或令屬全港市民共同財產的郊野公園變得商業化和需要收費；又質疑報告內引用的外國例子不適用於香港，若「照辦煮碗」將勢必令郊野公園逼爆。

本土研取得在2020年12月完成的「提升香港郊野公園及特別地區康樂及教育潛力」研究，由於版權問題，漁護署禁止將報告公開。而該報告指出，將初步選定元朗大棠燒烤場及流水響為豪華營地選址，並列舉有豪華營地設施的國家公園作參考比較，例如美國黃石國家公園、英國Brecon Beacons國家公園等。而報告亦意識到豪華營地對郊野公園會帶來污染問題，故警告選址及設計上需要非常小心，並提醒會有不少局限，例如法例問題。

本土研認為，引入豪華設施將改變郊野體驗，加入豪華設施是以遊客為主的大眾旅遊概念，而非以自然為主體，擔心若改變郊野公園屬「公共財產」的概念，以後將會以收費區分何人才能享受公園設施，形容是「衝擊郊野公園的根基」。本土研又批評，引入豪華營地是「無視逼爆危機」，因報告中參考有豪華營地的國家公園，大部分面積均比整個香港陸地面積更大，與城市距離極遙遠，而遊客數目亦比本港的郊野公園為少，憂人潮逼爆或將帶來管理及環境破壞問題。