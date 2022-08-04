中大揭多發性骨髓瘤全球發病率有升勢　本港新症案例10年間增4成

多發性骨髓瘤是一種血液惡性腫瘤，為本港第3常見的血癌，跟淋巴瘤、白血病並列為三大血癌。2019年醫管局有320名患者，比10年前的發病案例數增近4成，它好發在老年人上，患者多為男性。中大醫學院與環太平洋大學協會合作，調查此病的全球分布、高危因素和流行病學趨勢。結果反映，其發病率與各地的人均國內生產總值、人類發展指數、缺乏體能活動、超重、肥胖及糖尿病患病率有關，高收入國家或地區的發病率普遍較高，其中以高收入國家的男性長者升幅最為顯著。

多發性骨髓瘤的常見症狀包括，因溶骨性病變導致的持續胸骨及背痛、因貧血及腎衰竭導致的氣喘及疲勞，以及因免疫力下降導致的發燒。為了解此病引致的最新疾病負擔地理分布，及找出相關高危人群，研究小組從國際資料庫收集數據，結果發現，此病於各地引致的疾病負擔存在差異，其中以澳洲－新西蘭地區、北美地區及北歐地區的發病率最高。雖然東亞地區的整體發病率相對較低，但本港發病率較中國高逾一倍。

近10年，全球的多發性骨髓瘤發病率呈上升趨勢，發達地區的升幅更為顯著。以「平均年度百分比變化」作比較，男性的發病率以土耳其的升幅最大，其次是德國及丹麥。相反，全球的相關死亡率整體呈跌勢。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員黃俊杰表示，多發性骨髓瘤的發病率和死亡率存在地區差異，或與各地診治水平、環境生活方式，及代謝疾病流行率相關。研究為此病的全球分布、高危因素和流行病學趨勢提供最新及更全面的證據。醫學界可進一步探索導致這些流行病學變化的原因，為防治提供重要依據。研究詳情已於國際頂尖醫學期刊《刺針—血液病學》（The Lancet Haematology）發表。