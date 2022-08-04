大灣區航空獲批內地5航線　最快10月飛北京上海

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空再有好消息！繼上月底推出往來泰國曼谷的首個載客航線後，中國民用航空局本周二(2日)向大灣區航空批出5條航線的經營許可。其中，由香港往返北京、上海浦東的航線，最快於今年10月1日可成事。

是次中國民航局向大灣區航空批出的航線，全部可載客及貨運。其中，香港往返北京、上海浦東的首航料最早於10月1日推出，每周可提供7班往返班次。其餘3條航線中，香港往來杭州的航線，料最快明年2月1日開航；往來成都、武漢的航線，首航日期預計分別於明年8月1日及11日1日。據中國民航局要求，大灣區航空需做好開航前的各項準備，包括具體航路及起降時間等，經審批則可運行相關航線。

大灣區航空作為本港第八家航空公司，繼去年獲民航處批出「航空營運人許可證」，今年已獲空運牌照局批出空運牌照，其有效期至2027年2月20日，期內所營辦的104條航線，可無限次往返本港機場，其航點包括中國內地、台灣、日本、南韓、馬來西亞、越南等地。目前，該航空公司每周三、六提供航班往返曼谷，據官網顯示單程票價由300港元起。