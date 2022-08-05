消費券分期派　王學玲稱延長提振作用　另10.4萬宗申請覆檢成功

今年第二期消費券將於下周日(7日)向636萬市民發放，不過5,000元並非「一次過畀」，而是因應市民選擇不同的支付工具，分2期或3期分階段發放。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早(5日)在電台節目表示，分期發放消費券是希望拉長提振經濟的作用，至於今次有26萬名市民申請轉換領取消費券平台，她稱基於不想影響各支付平台業務運作，不便公開確實使用人數。

王表示，截至本周一(1日)，消費券計劃秘書處向約25萬名不符合資格的現有登記人發出短訊通知，當中絕大部分人曾以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金。另外，秘書處共收到約15.8萬宗覆檢申請，當中約10.4萬宗申請覆檢成功，他們會如期下周日收取第一期消費券，其餘覆檢個案秘書處仍在處理。

她重申，若相關人士以八達通領取，將於下周日及今年10月1日各取得2,000港元，並需於今年11月30日起累積合資格消費滿4,000港元後，最快於今年12月16日才能收到剩下的1,000港元。其他支付工具則下周日先取2,000港元，今年10月1日取餘下3,000港元。至於約15萬名合資格的香港永久居民或新來港人士，則將分階段獲發共1萬港元消費券，並在下周日獲發的首期3,000元消費券。