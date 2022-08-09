西醫黃嘉謀涉6項專業失德　醫委會今判停牌5個月

婦產科醫生黃嘉謀於2010年，在其診所為24歲女子梁君進行隆胸手術，後者及後疑因被注射過量麻醉藥而斃命，死因庭裁定死者死於不幸。醫委會今日(9日)召開紀律聆訊，判被告黃嘉謀6項專業失德，刑期同時執行，共停牌5個月，無緩刑。而被告因事未有出席聆訊。

案情指，梁君經美容中心轉介，於2010年4月17日首次到被告的診所，要求進行隆胸手術。被告當日詢問梁的病史、藥物敏感等資訊，為其量體重及血壓，並解釋兩種手術方式的風險和影響，梁最後選擇植入式隆胸手術。梁於同月30日下午3時再到診所，被告為梁量血壓及體重，並要求她簽署中文同意書，至下午3時20分開始手術，並為梁注射麻醉藥及止痛藥。惟梁5分鐘後感到劇痛，被告再次為她注射藥物，但梁不久出現反應遲緩及四肢抽搐等症狀。15分鐘後，被告先是向附近的執業醫師求助，再請妻子叫救護車，途中一直為梁進行急救。梁在下午5時05分被送往伊利沙伯醫院，直至5月11日證實不治。

控方引述專家報告指，黃為梁注射過量麻醉藥，且注射速度過快、間隔過短，導致其未能留意病人過量攝取藥物的早期症狀，延誤治療，而治療過程中亦沒有做好完善醫療紀錄。控方再指，被告未有向梁清楚解釋在醫院和診所進行手術的差別，只因為對方「唔想畀人知件事」，便遵從她的意願在診所進行手術，加上梁所簽署的中文同意書上未有清楚記載手術風險，指被告沒有確保梁完全理解手術的內容、影響及風險。控方亦表示，被告的診所沒有足夠的人員和設備進行手術，如手術室過於狹窄、沒有放置時鐘以計算注射藥劑的時間、3名協助手術的護士均沒有專業資格。

辯方求情指，被告為當日的悲劇感到深切愧疚，已清晰明白自己的失誤，會全面接受控方的指控，且被告自案發後已停止一切整容療程，以示決心。辯方亦指，被告多年來致力於慈善事業，如舉辦並資助多項青少年反毒活動、在新冠疫情出現口罩短缺時捐出30,000個口罩等，而他已於2020年退休，只希望之後能繼續為慈善活動貢獻專業知識。