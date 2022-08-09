政府延續社交距離措施　生效期間為本月11日至24日

政府今日(9日)公布，由於近期每日新增確診數仍近4,000宗，而整體入院人數持續超過1 ,000人。考慮到當前疫情發展，當局決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施，暫時不作放寬。將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為本月11日至24日。

當局提醒場所負責人，「疫苗通行證」今日起加入「紅碼」及「黃碼」，用以識別有較高新冠肺炎傳染風險的人士。確診者會被區分為「紅碼」人士，而從海外地區或台灣抵港人士則會被區分為「黃碼」人士，其「疫苗通行證」會相應轉為紅色或黃色。負責人須按相關規定拒絕有關人士進入相關地方，並作出切實可行的安排，確保被區分為「紅碼」的員工不可進入。如有被區分為「黃碼」的人士於場所內工作，負責人須確保有關員工嚴格遵從防疫措施。此外，須使用「驗證二維碼掃描器」的場所負責人應於8月12日前盡快更新其掃描器至4.4.0或以上版本，並在不遲於8月23日確保相關流動裝置在場所的營業時間內維持網絡連線狀態。

所有餐飲及表列場所須在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業，餐飲業務負責人在每天凌晨零時至上午4時59分，須繼續停止售賣或供應供在有關業務的場所內進食或飲用的食物或飲品，每枱最多8人，可進行不超過120人的宴會活動。酒吧及酒館可於每天上午5時至翌日凌晨1時59分營業，每枱最多4人，顧客人數為場所容納量上限的75%。另戲院、表演場所、博物館、活動場所、宗教場所等地點的人數限制維持為場所容納量上限的85%，顧客可在戲院放映廳內飲食。