遇查揭攜刀及噴漆　男學生認罪判入勞教中心

民陣於2019年8月31日發起遊行，但遭警方反對，結果演變成多區警民衝突。同日1名當時16歲男生在油塘被發現管有刀及噴漆被捕。他早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，今天（10日）在東區裁判法院被判入勞教中心。裁判官劉淑嫻指，案件固然有其嚴重性，被告身上攜有其他示威者常見裝備，顯示涉案生果刀在有需要時可用作傷人，但考慮到被告被捕時仍未參與非法集結，加上他在第一時間認罪，故接納報告建議，判處勞教中心令。

被告王樂堯（19歲）早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2019年8月31日在九龍油塘油塘邨富塘樓地下外的公眾地方，無合法權限而攜有1把生果刀。他另被控管有1樽噴漆，意圖用以摧毀屬於另一人的財產；該罪則早前獲撤。辯方今天求情時，指被告家庭和睦，計劃日後到荷蘭升學，被告一時衝突而犯案，已經得到教訓及承認不再重犯。辯方呈遞的求情信中，亦透露被告小時曾患輕微過度活躍症，現已改善，被告在音樂及藝術上具有天分，曾經獲獎及考獲獎學金。

案情指，2019年6月9日起，因《逃犯條例》修訂而掀起示威浪潮，警方及其家人亦成「私了」對象。同年8月31日，有網民發起示威，約凌晨5時許，當警員坐警車巡邏至油塘紀律部隊宿舍附近時，發現被告與1男1女遊蕩，形迹可疑。當警車駛經3人時，3人立即逃跑至油塘邨富塘樓。警方上前截查，在被告背囊中發現1把長20厘米、刀刃長8厘米的生果刀、以及1樽噴漆。被告在警誡下保持緘默。經政府化驗所檢驗，涉案噴漆內含易燃物質。

案件編號：KTCC 658/2022