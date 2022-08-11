冀特殊學生融入社會　馬時亨促當局提供更多支援

全港62所特殊學校的學生今日(11日)參與「讓愛閃亮2022」特殊學校學生綜藝大匯演。香港特殊學校議會永遠榮譽會長馬時亨指特殊學校的學生都是社會的一分子，冀社會人士能給予他們更多的機會，同時亦希望教育局能撥出更多支援予特殊學校。

馬時亨表示，相較於其他同學，今次上台獻藝的特殊學校學生需更多的耐心和訓練，所以特殊學校的教師和校長必定是愛心爆棚，否則難以勝任。儘管教職員為特殊學校的學生提供莫大的幫助，但他認為教學上還需一些科技上的配合，尤其是智障同學需重複灌輸知識，於是多年前他便向特殊學校議會建議，引入機械人並配合相關教學軟件以協助授課，結果議會在2016年從某慈善基金取得一筆款項，發展一項有關機械人的3年計劃，目前已有多所特殊學校、中小學和幼稚園受惠。

對於特殊學生畢業後的出路，馬時亨指輕度智障者亦可發揮所長，冀社會人士能給予機會，不要把他們遺忘。同場出席活動的香港特殊學校議會主席梁永鴻校長指得到教育、培訓和發展機會的話，一般輕度智障學生是可以就業，融入社會。可惜社署轄下某些單位如日間工場，提供的工作崗位並不足夠，冀新一屆政府能更多關注特殊學生的需要。梁又提到，特殊學校有許多類別，除了智障的同學，其實亦學生智力正常，但需要情緒支援；又或者肢體同感官出現障礙等，因此特別安排亦都各異。梁冀社會人士明白，特殊學校工作不單止教育，還涉及學生的身心靈發展。