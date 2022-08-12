法援拒助　爆眼少女棄提控　出院紙提及眼球破裂

在2019年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼少女」，就其受傷向警方索償，並為此申請法律援助。有網民日前在網上討論區發文提及「爆眼少女」索償的進展，指於7月收到法援中止援助的通知，經考慮後決定放棄提控。該網民更上傳一張相信是「爆眼少女」的出院紙。

該網民指「爆眼少女」今年7月12日接獲法援處的終止援助通知，經考慮後，認為「繼續落去只會浪費更多金錢和時間」，決定放棄提控。根據《時效條例》，一般人身傷害申索須有效限期為，意外發生日期的3年內，所以事主需於今年8月11日或之前入稟法院。法律援助署於5月曾去信其律師團隊，詢問她是否確定想提出訴訟。

該網民在同一帖文中公開疑是「爆眼少女」的出院紙，顯示其入院日期為2019年8月11日，出院紙上多項個人資料被遮蓋，事主被送往伊利沙白醫院急症室，其後接受眼科及耳鼻喉專科醫生治療。出院紙提及，傷者眼球破裂（ruptured eyeball）、創傷性白內障（traumatic cataract）、面部裂傷（laceration of face）、鼻骨（nasal bones）、顴骨（malar bones）和上頜骨（maxillary bones）都出現開放性骨折（open fracture）。去年有消息指「爆眼少女」已離港前往台灣。