法庭審訊進度緩慢　議員促全面電子化　「慳錢慳紙慳時間」

現時法庭堆積大量案件，加上未完全以電子模式處理法庭文件，導致不少案件審訊時間過長，被指有違公義。有政黨工商專業委員會今日(12日)召開司法倡議書發布會，建議盡快推行全面法庭電子化、加快審訊時間，同時加強法律人員對《憲法》認識，以及促進香港作為調解仲裁中心的角色。

該會主席、議員周浩鼎指法庭電子化有助「慳錢、紙及時間」，政府應進一步推動，並且在適當時間加入強制電子化的時間表。周又指政府現時設有一個上限為5萬港元資助的法律科技基金，其中一個目的是協助部分中小型律師事務所及大律師辦事處購買或提升資訊科技系統。但周認為資助金額不足，不少申請者都捉襟見肘，建議政府將計劃恆常化。

另外，在《憲法》培訓方面，周稱法律人員有需要加強培訓，或可考慮從內地邀請學者來港，舉行相關培訓講座。至於在調解仲裁中心上，周指香港有普通法優勢，需加大力度進行公眾教育，令市民知道調解仲裁亦是「平靚正」的解決方法。至於議員黃英豪亦指調解仲裁長遠減低訴訟花費及加快案件流程，令香港鞏固法律中心地位。