旺角警署外藏雷射筆　工程師認罪加監125天

2019年9月29日有示威者於旺角警署外非法集結，警方拘捕多人。其中4男2女事後被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及襲警等罪。其中2人認罪，任職工程師的男被告因攜有雷射筆，今天（12日）在西九龍裁判法院被判囚140天，由於他早前牽涉另一宗社運案件，前日（10日）被判囚5個月，裁判官施祖堯酌情批准部分刑罰同期執行，只須加監125天。

本案今天原定有2名被告，30歲送貨員黃家偉及25歲工程師岑子軒接受判刑。不過承認參與非法集結罪的黃因臨時須接受隔離無法上庭，暫定押後至8月19日再判。岑則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，即攜有雷射筆。案情指，當日晚上10時許，有市民在旺角警署外集結，期間有人向警署掟汽油彈，有人在馬路點火，亦有人用雷射筆照射警署及叫囂。警員隨後採取拘捕行動，在岑身上搜獲雷射筆及急救用品等。

岑的代表律師求情指，被告及早認罪，顯示他有悔意。其母呈上的求情信指出被告被捕後被人處世變得成熟，也是家中經濟支柱。被告現時已明白自己的行為會影響家人，亦會令女朋友擔心，冀法庭考慮被告有家人支持，盡量輕判。裁判官指，被告是在荃灣案件被捕、獲警署保釋時再干犯本案，屬加刑因素，但被告認罪可獲刑期扣減，還要考慮被告現正就另案服刑，決定以180天監禁為本案量刑起點，計算減刑因素判監140天，部分刑期與前案同期執行，實際加監125天。

案件編號：WKCC 1825/2022