地盤工涉強姦女友人　期間用菜刀指嚇：「要給我感受一次」

操普通話的地盤工，前年到訪中年女友人位於打鼓嶺的石屋單位時，被指「賴死唔走」堅持過夜，期間更不斷傳裸照滋擾。到翌日早上他涉嫌趁女子的兒子上學時，發難取菜刀指嚇，揚言「你怎麼都要給我感受一次，今日一定搞定你」，終疑把女子強姦。上述地盤工否認一項強姦罪，案件今日(12日)在高院開審。

38歲被告李景豪，任職地盤工。他被控於2020年11月30日，在新界打鼓嶺某單位強姦X。X案發時39歲，與兒子同住案發單位。控方開案陳詞指，2020年11月，被告經朋友認識X。同月26日及27日，被告均到訪X的住所晚餐。至11月29日早上，被告再次到訪，並堅持留宿過夜。期間他有幫手做家務，更跟着X買餸，晚膳後堅持不肯離開。X唯有讓被告在客廳睡覺。當晚，被告不斷滋擾X，他透過微信傳裸照給X，又不停拍X房門，要求進入。有次他成功推門而入，X遂轉到兒子房間睡。

控方續指，翌日早上，X的兒子前往上學，單位只得被告與X兩人。被告向X說「你怎麼都要給我一次，今日一定搞定你」。X反抗，被告見狀即取來菜刀指嚇。X逃入睡房，被告隨即拋低菜刀，順勢把X 壓倒在床，X不斷掙扎，大叫「停手！唔好！」但被告置若罔聞，終與X發生性行為。當被告意猶未盡，想再次強暴X時，有地盤工找X，X伺機逃脫並報警。至12月1日，被告再到訪，當時已有警員埋伏。被告當場被捕，警誡下承認曾與X性交。

案件編號：HCCC202/2021