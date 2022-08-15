地盤工涉持刀姦女友人　脅迫剝褲插入陰莖　完事「想再做一次」

地盤工人涉嫌強姦一名相識僅5日的女子，案件今(15日)在高院續審。女事主供稱，被告當晚不斷要求與她性交，稱要「讓我表現一下」，又傳陰莖照片給她，自誇「你看我多厲害」，甚至用螺絲批拆她房門門鎖強行進入。到翌晨被告更擸菜刀指嚇再推她落床，她哽咽指，被告「夾硬剝我褲，隊入嚟」，無套抽插數分鐘後射精。事後被告意猶未盡，取來一個粉紅色震蛋想插入她的陰道，直言想再做一次。

現年40歲的被告李景豪操普通話。他被控於2020年11月30日，在新界打鼓嶺某單位強姦女子Ｘ。Ｘ現年41歲，案發時與13歲兒子同住案發單位。X供稱，11月29日早上，被告到訪她的住所，說想約她出外玩，但她覺得疲倦，打算留家休息，遂着被告離開。豈料被告不願走，「黐到我實一實」，他跟隨她食飯買餸之餘，又堅持留宿。至晚上她在睡房休息，期間被告不斷敲門，她沒理會，被告隨後用螺絲批拆門鎖衝入房，隔着床被攬着她，她說「無可能㗎，我結咗婚，有仔喺度，唔可能搞呢啲嘢」，她用力推開，走入兒子房間。

X續供稱，被告此時開始透過微信傳訊息給她，說「你就不可以讓我表現一下」，並傳一些男性性器官照片和色情片段。當被告見她沒回應後，就斥她「無情無義」，稱他現正穿短褲在屋外，又說「那我只有回去了，站在外面冷」、「凍死寶寶了」、「這麼狠心」。到翌日早上，她送兒子上學後，到兒子房歇息。期間被告突然手執菜刀，揚言「今日點都要搞一次」、「讓我表現吓」。她一邊說「無可能」，一邊後退入房。只是當時房門已無法上鎖，被告衝入房把她壓在床上，她不停郁動反抗，但被告捉得她實一實，她不夠力。期間被告褪去她下身衣物，用陰莖插入，又掀開她上衣，摸胸兼舐身體。她形容當時「驚到眼都唔敢望」。被告完事後，她望見有白色液體流出，攬着床被哭泣。

案件編號：HCCC202/2021