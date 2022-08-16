城大頒榮譽博士學位予兩美國學者　表彰對教育及社會重大貢獻

香港城市大學宣布將頒授榮譽博士學位予美國哈佛大學教授胡玲，以及美國上市軟件公司Everbridge科技總監John Maeda，以表彰他們對教育及社會福祉的重大貢獻。

胡玲將獲城大頒授榮譽理學博士，她現時擔任美國哈佛大學John A. Paulson電子工程及應用科學院電機工程學及應用科學Tarr-Coyne教授，並兼任哈佛量子計劃的聯席主任。她在納米科學及工程學領域手執牛耳，並對半導體電子和光子學跨領域研究有開拓性貢獻。她的研究重點是高解像製造複合半導體電子及光電器件、用以實現量子計算格式的可能結構、通過異質材料集成的新型裝置結構。她曾成功研發以生物方式製作電子及光子材料。她亦是美國國家科學院、美國國家工程院、美國文理科學院，以及台灣中央研究院院士，同時亦是電機電子工程師學會、美國物理學會、美國科學促進會院士，以及城大香港高等研究院資深院士。

John Maeda則將獲城大頒授榮譽工程學博士，其成就於科技界備受推崇，亦是獲獎設計師及著名作家，創作跨越設計、電腦運算、藝術及教育等多個領域。Maeda早在互聯網第2及第3代時期，為商業應用程式引進生成藝術和電腦設計。他早年曾於美國麻省理工學院任職12年，任教媒體藝術與科學，並擔任該校媒體實驗室研究副主任。他出任美國羅德島設計學院第16任校長時，推行STEAM教育，在科學、科技、工程和數學4個範疇之外，加入藝術的元素。他亦獲外國雜誌選為「21世紀最具影響力的75人」之一，並憑藉數據及人工智能以演算法產生視化影像，成為美國白宮國家設計獎的首位得主。