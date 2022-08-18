廉署拘捕30人涉「三跑」工程貪污　行動搜出現金名錶等贓物

廉政公署發言人今日(18日)證實，廉署過去兩天進行代號「暴雪」的執法行動，拘捕香港機場管理局(機管局)為「三跑道系統項目」以短期合約聘用的一名總經理、一名首席高級經理、一名高級經理及一名高級工程督察，以及26名受聘於工程承辦商及分判商的職員和其他人士，被捕人士27至77歲，3女27男，懷疑他們於協助批出工程及物料供應合約，以及相關的行政和財務安排上涉嫌貪污。被捕人士陸續獲准保釋候查。由於貪污調查仍然在進行中，廉署不宜作進一步評論。

行動中，廉署人員搜查了涉案人士的住所及辦公室，檢獲部分懷疑貪污利益，包括現金、名貴手錶、名酒及金幣等。廉署早前接獲貪污投訴，指稱有機管局人員在參與「三跑道系統項目」時涉嫌利用職權收受利益，遂展開調查。廉署調查顯示，過去數年間，上述機管局首席高級經理的銀行戶口有多筆懷疑是賄款的現金存款共數百萬港元，部分款項經由其家人協助存入銀行。

調查亦發現，該4名機管局人員涉嫌曾多次在不同食肆、夜總會及其他娛樂場所接受有關承辦商及分判商人員的款待。機管局在廉署調查期間提供全面協助。廉署發言人指出，此宗貪污案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，廉署調查並未發現任何資料顯示當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。廉署會繼續與機管局保持緊密聯繫。

就香港國際機場於2016年展開的「三跑道系統項目」，機管局以短期合約形式額外聘用多名工程專業人員協助管理，包括上述4名機管局人員。他們參與管理此項目的各項合約，包括「主要填海」及「第三條跑道建造」工程合約，職責包括協助批出及管理相關的建造合約及物料供應合約，以及處理相關的行政及財務安排，例如安排工程物料供應及工程費用發放等事宜。