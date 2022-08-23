女友堅持前往東南亞工作　港男力勸無效發文求助

港人墮東南亞求職騙案而被禁錮甚至「賣豬仔」的消息不絕於耳，然而仍有港人深信到當地工作有前景，不理勸戒堅持前往。有港男在網上討論區發文，指其女友被一名相識20年的好友游說前往東南亞工作，事主苦口婆心勸阻仍然「反對無效」，惟貼文未有交代其女友的最新動向，有網民質疑事件真確性。

男事主在Dcard討論區發文，早在7月，其女朋友已不斷向事主表示想到東南亞工作，提及有朋在東南亞國家工作，認為那邊有前景，故邀請她遠走該地一同工作。即便當時香港未有太多關於東南亞打工騙案的新聞，惟事主仍覺得東南亞太危險，亦不想二人分隔異地，故一直反對。

及至近期，傳媒廣泛報道東南亞詐騙案的新聞，單計香港已有至少38人向港府求助，但事主女友似乎不在意，仍然堅持到東南亞打工的想法，亦深信相識20年的好友不會欺騙自己，令事主倍感無奈，更懷疑女友的智商。貼文一出引起討論，不少網民留言指事主女友「唔見棺材唔流眼淚」，也有網民建議找其他朋友一齊勸說，或通知女友家人齊齊相勸。然而，貼文未有提供任何證明，亦沒有交代其女友是否已前往東南亞，或是身處任何一個近日騙案頻仍的國家，有網民更質疑內容的真確性。