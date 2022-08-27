新冠康復者抗體水平回落　病毒繁殖率上升　專家憂感染數急增

新冠疫情復熾，單日確診個案10天內飆升3,000宗，突破8,000宗大關。港府稱不排除短時間內單日新增確診重上一萬宗，決定再收緊防疫措施，坊間認為本港已進入第6波疫情。政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星今早(27日)在電台節目表示，確診數字趨升，是由於早前曾受感染的人士，即康復者的抗體已經開始下跌至低水平。不論現時是第5波疫情的延續，抑或第6波開始，首先要關注疫情是否可控。

劉澤星透露，由於變種病毒株BA.4或5傳播力高，更具有免疫逃逸能力，有關個案數字佔整體四成多。目前本港的新冠病毒即時繁殖率是約1.44，數字每日緩慢上升，反映每名確診者可能會傳染給多於1人。他又警告，若即時繁殖率升至2或3，整體感染數字就會急速上升。

現時全港只有3分2人接種3劑疫苗，尤其是長者完成接種的比率較低，劉澤星建議50歲以上人士完成4針接種，形容是「好處多於壞處」，當局亦會研究再降低第4針的接種年齡門檻，讓市民選擇是否接種。至於港府要求明日(28日)起，市民參加宴會前24小時內需先做快測，劉則認為是「好建議」，當市民參與除口罩的高危活動時，在席人士快測可減低病毒傳播、甚至帶病毒回家的風險。