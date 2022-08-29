涉Telegram組群煽惑集結　主婦拒警調查判囚2周

警方於去年12月採取行動，指一男一女涉及在Telegram群組煽惑他人參與示威集結及慢駛堵路，以抗議政府的防疫政策。警方到該涉案女子家中要求執行手令檢取她的手機時，她拒絕合作且反抗並抓傷一名警員。該名涉案女子早前承認一項抗拒警務人員，今(29日)於觀塘法院被判囚2周。至於同案另一名男子早前承認煽惑他人參與未經批准集結及煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙2罪，已於上月在九龍城法院被判囚半年。

負責本案的網絡安全及科技罪案調查科高級督察劉震宇，在判刑後指警方尊重及歡迎法庭裁決。劉重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。劉又指警方尊重市民表達意見的權利，但如果有人藉着網絡世界作出違法行為，必定會嚴正執法，且會繼續嚴肅跟進威脅公共安全及公共衞生的行為。

本案被告為報稱家庭主婦的周佩珊(43歲)，她被控於去年12月8日，在西貢住所抗拒執行職責的警員PC15029。案情指警方懷疑被告與另一人在一個Telegram群組呼籲他人參加2021年11月20日舉行的世界自由集會示威活動，呼籲抵制政府因新冠疫情而採取的措施。警方於案發當日到被告住所，要求執行手令檢取她的手機並作調查。期間被告拒絕合作，且情緒激動，其後又拒絕上警車，警方最終將其拘捕，期間她曾踢向事主大腿及抓傷他的左手；至於同案另一名被告，任售貨員的李誠熙(38歲)則於早前承認煽惑他人參與未經批准集結等2罪，於上月5日在九龍城法院被判囚半年。

案件編號：KTCC 585/2022