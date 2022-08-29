差估署接約260宗劏房戶投訴　其中逾50宗資料不齊未跟進

差估署接獲約260宗劏房戶投訴，其中有50多宗因資料不完整而未能跟進。

為保障劏房住戶的權益，政府早前分別推出水務及租務管制條例，惟條例生效後，劏房戶被濫收水電費的情況仍未有改善。有議員今日(29日)會見差餉物業估價署署長蕭家賢、房屋局及房屋署代表，關注劏房戶租務管制生效後的執法情況及被濫收水電費的問題，差估署至今接獲約260宗相關投訴，其中有50多宗因資料不完整而未能跟進。

議員郭偉强及鄧家彪今日會見政府部門，了解現時劏房業主主動提交租賃通知書的情況，署方指，截至8月中旬，收到約5,500份租賃通知書。署方認為需要加強宣傳，令更多業主了解相關法例。投訴方面，鄧指劏房租戶在舉證上有難處及擔憂。當有個別住戶提出投訴後，同一單位內其他住戶或因不希望得罪業主，而拒絕提交相關資料，令署方搜證有一定困難。他建議政府部門應提高透明度，例如水務署可讓租戶知悉整個單位的水費，令業主有所忌諱。

至於租戶可能害怕投訴後會被業主秋後算帳，差估署在會上強調，如果因為投訴而向劏房戶作出任何滋擾行為，業主會面臨刑事責任。郭偉强認為，署方要加強巡查濫收水電費情況，建議從不同途徑接觸劏房戶，了解其狀況。他又認為署方要加強與其他部門的聯繫，部門之間交換資料，加快調查工作，同時需加強宣傳令劏房租戶明白自身的權益和法例對他們的保障。