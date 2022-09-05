涉初選47人案 黃之鋒等5人認顛覆國家 今進行案件管理聆訊

初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，當中29人已表明會認罪，包括戴耀廷、毛孟靜等。其中5名會認罪的被告黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒和楊岳橋，今（9月5日）被帶到高等法院進行案件管理聆訊。

譚文豪、郭家麒和楊岳橋今天透過代表大律師，表明希望在其餘不認罪的被告案件開審前求情及判刑。黃之鋒和譚得志則表示立場中立。控方回應指，按照一般原則，應在案件審結後一併判刑。惟法官陳嘉信進一步問到，在案件審結前或後判刑，有何分別。控方則未能答覆。陳官遂要求控方研究探討後，明（9月6日）告知法庭。法庭同時下令，控辯雙方如需呈交相關案例或求情文件，須在判刑前14天呈上法庭。

29名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆。他們會分11批在高院進行案件管理聆訊。

案件編號：HCCC70/2022