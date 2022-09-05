多間大學開學恢復面授課堂　中大生稱必修「認識中國」只求合格

多間大學展開新學年，於今日（5日）舉行開學典禮及升旗儀式。當中香港中文大學邀請了多名官員出席升旗儀式；而香港都會大學為歡迎學生回校上課，更在正校園的向學生派發食物；而香港教育大學亦同樣可恢復面授課堂，於大埔校園舉行開學禮暨升旗儀式。對於中大要求本學年起入學的新生必修「認識中國」課程，有學生則明言課程只求合格，會投放更多心血到自己的主修科目上。

多間大學今早舉行開學典禮及升旗儀式，同時亦標誌著新學年第一天恢復面授課堂。為歡迎學生回校，有大學出動「奇招」，例如都大校長林群聲連同副校長（學生事務及支援）郭予光今早就在正校園，向學生派發曲奇和醒神飲品，為同學開展新學年打氣。

至於邀請多名官員出席升旗儀式中大，本學年起入學的新生必修「認識中國」課程，以學習國家歷史、經濟發展等，課程分為6堂，均為自行在網上看影片佔1個學分，中大校長段崇智、前校長金耀基、劉遵義均有份教授。對此有中大學生坦言該科目只求合格；亦有有學生認為若只佔1個學分便投放1個學分的心機，因為最重要是自己懂得如何思考、判斷事情的是非對錯。