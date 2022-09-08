初選案擬認串謀顛覆罪　劉頴匡王百羽求盡快判刑

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，當中29人已表明會認罪，包括戴耀廷、黃之鋒及毛孟靜等。其中2名會認罪的被告劉頴匡及王百羽，今天（8日）在高等法院進行案件管理聆訊。

劉頴匡今天沒有律師代表，他在庭上表示去年他被撤銷法援，除非情況有變，否則他不會聘用代表，亦暫不打算改聘私人律師。他申請法庭以中文進行聆訊，指可以體現國家安全精神及便利大家理解法例，但法官陳嘉信指，至目前為止的程序均以英文進行，並拒絕劉的申請。劉隨即追問「點解？大家都係中國人，點解講中文唔得呢？」，法官僅表示這是他的決定。此外，當劉頴匡被問到希望何時處理求情及判刑時，他表示並非他個人希望，而是國安法第42條有原則性要求，「盡快懲治我哋呢啲……罪犯」，又指根據案中角色及參與程度，若待其他人案件審結，有機會還押時間超過刑期，構成不公。王百羽則透過代表律師，表示希望在其他不認罪被告的案件開審前，進行求情及判刑。

29名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆。他們會分11批在高院進行案件管理聆訊。

案件編號：HCCC 70/2022