立會檢討修訂職安健條例　昐提升工業意外罰則達阻嚇作用　

立法會今日(9日)召開法案委員會會議，討論修訂《職安健條例》建議，包括提升導致極嚴重工業意外的最高罰金至1,000萬港元。勞工處副處長梁永恩表示，眼見過去多次發生意外中涉嚴重罪行，包括導致多人死亡或嚴重受傷。按數據顯示，過去10年便有7宗類似個案均涉及大機構，當中持責人多涉高罪責，加上現有法例已逾20年未檢討，望特此重新檢討，日後若出現同類事故時可有相應的懲罰水平，達阻嚇作用。有選委界議員不滿意修訂金額，斥在目前的經濟環境下，猶如「在業界傷口灑鹽」；有勞工界議員則反指「若條例未能通過，就真的在死者、死者家屬的傷口上灑鹽」，強調有關條例不能再拖，促盡快通過落實。

選委界議員陳紹雄於會上表明不滿意修訂罰款金額，認為要講求平衡，「本港若建設安全文化更勝於意外後的罰則」，又質疑當局為何不考慮參照2019年的初步建議，將金額調低至600萬港元。他又指，雖當局稱是參與其他先進國家或地區罰則，惟未有考慮其他地區亦有較完善的配套措施，譬如英國早於2007及2015年引進建築設計及管理規例(CDM)，多年來能減低因工死亡數字，故認為不能單靠提高罰則以提高阻嚇作用。相反，應由當局全面推廣「香港建造業主要持份者安全角色及責任建議」，讓各持份者，包括發展商、總承包商、設計者、業主及一般工人均了解安全是每人責任。議員邵家輝又質問勞工處，房屋協會作為地盤業主又應否負上刑責。

梁永恩回覆稱，勞工處正積極參與建造業議會所成立的小組，探討把建築設計管理概念放於施工上，令工程前期的工作變好，減低或消除意外出事風險，未來將繼續討論能否在本港適用，惟強調眼見現有罰則停滯不前，20年未檢討，而大部分涉死傷的意外中，若持責者可做多步更可避免，擔心繼續沒有相對刑罰，大眾或誤以為後果不嚴重，以身試法，職安健情況亦不會改善。

議員郭偉強於會上狠批處方為何20年才檢討一次，要求清楚列明下次檢討時間，包括會否兩年一檢。提高罰則方面，他表示如是明知故犯，或刻意未有做足職業安全措施，已反映了該承辦的公司謍運差，對會上有人為此護航而大感無奈，同時強調最新修訂不是定額罰款，除非刻意未有做足職安健安全，否則「要中仲難個中六合彩」，促條例盡快獲得通過 ，不能再拖。議員周小松亦認為，數據顯示過去重犯者高達3成，斥猶如「家常便飯」，現有條例未具阻嚇力，又指現時被定罪的罰額平均只有1萬港元，建議當局應納入法例，當法庭量刑時，必須考慮被定罪者過往的同類案件定罪記錄供參考，以作出較高刑罰，收到阻嚇作用。梁永恩稱，已承諾在修訂法例實施後的兩年會檢討有關條例，包括職安健數字有否變化、持責者意識有否提高等，以視乎有否進一步需要增強職安健。