2017年網上發文「炸解放軍軍營」　大專生5年後受審

大專男生於2017年前在高登討論區發文，標題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，警方展開調查後於2018年將他拘捕，及後控告他煽惑他人製造爆炸品罪。事隔近5年後，案件今天（21日）在區域法院開審，控方在庭上播放涉案被告的警誡錄影會面紀錄，被告在警誡下承認發布貼文，但自稱是程序員，打算開發1個遊戲，而貼文是廣告。暫委法官鄭紀航裁定控方表面證供成立，案件下午續審。

27歲被告陳振銘、案發時報稱學生，他被控於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造爆炸品，即硝酸甘油。控方開案陳詞指，被告為網上高登討論區帳戶「天地辰筭反耶」的唯一使用者，他於案發當日在高登討論區發布貼文，標題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，內容講述製作硝酸甘油的步驟。同日晚上，男子邱耀鋌瀏覽高登討論區時，看見上述貼文後報警。警方調查後，於2018年5月3日拘捕被告，同日與被告進行警誡錄影會面。控方今於庭上播放會面影片，辯方不爭議被告是自願參與會面。被告在影片承認他曾發布上述貼文，指內容是從網上搜尋所得，再複製和貼上，稱當日心情不佳，而「轟炸解放軍軍營」是遊戲情節，惟他忘記遊戲名字。但被告突然改稱，其實他是程序員，打算開發1個遊戲，而貼文則是1則廣告，不過遊戲仍在準備中。

控方今傳召警務處臨床心理學家龔詠訢、以專家證人身份作供，回應辯方的心理專家報告。龔供稱，辯方專家對被告進行的12項測試中，有7項性格測試及5項精神病理學測試，龔認為測試可能不平衡及不夠全面，部分測驗亦有機會造成過度解讀。龔續指，辯方專家診斷被告有自戀型人格障礙及妄想症，但她認為欠缺證據支持，即使被告有自戀型人格，認為自己特別出眾，是中國歷史及預言等方面的領導型天才，亦與被告在案中行為動機無關。

案件編號：DCCC 584/2021