日本飛香港航線倍增　本地僅放寬「0+7」　旅遊界憂得不償失

全球大部分國家都視新冠疫情為風土病而陸續放寬入境限制，ANA全日空航空宣布停飛近2年半，來往香港及東京羽田機場的航線於下月31日復航，若本港落實取消酒店隔離政策，屆時港人就可真正「回鄉」。至於香港航空亦指，下周會加密來往早已取消入境隔離國家班次，分別由香港來往南韓首爾及泰國曼谷，亦會因應日本放寬入境限制，爭取在年底恢復往札幌和沖繩的航班。旅遊業界盼港府公布具智慧的方案，直言「0+7」對旅客的吸引力是零。

港人渴望自由出外旅行的願望快將如願，繼英航將恢復來往本港至倫敦的直航航班外，全日空航空亦公布由10月31日起復航本港直飛東京羽田機場的航班，當日起至明年3月25日期間，每周會有4對航班來往本港及羽田，加上現時每周3對來往本港與東京成田機場的航班，即每周合共7對客機來往本港與東京。首班復航的航班來來回經濟艙票價為5,148港元，而10月底的機票價格亦稍微下降至約5,000多至6,000多港元。

香港航空亦指，6月起恢復每周一班分別往首爾及河內的航班，由9月25日起，往首爾航班將加密至每周4班；往河內航班亦有望於今年第4季加密至每日一班。往曼谷及馬尼拉的航班亦陸續增加，本月29日將增加兩班曼谷航班，往馬尼拉的航班亦將計劃加密至每日一班。而日本是該公司的重要市場，已計劃增強來往大阪的航班密度，爭取於年底恢復飛往札幌和沖繩的航班。內地方面，已恢復每周一班來往重慶的航班，成為繼成都、杭州、南京和上海浦東後，第5個營運中的內地航點。

國際航線增加對港人來說是好事，即使入境「0+7」對被困已久的港人來說都是「報復式」旅行的契機。然而，東瀛遊執行董事禤國全就寄望港府能夠盡快公布更有智慧的入境政策，對比疫情前的航力，本港每日有超過10班航空來往東京及大阪，現時只及當時三分一，惟相信各地會陸續增加航線。不過，若只單方面讓港人出行，只會令原本依賴本地消費而苦撐的各個行業再次跌入谷底，如酒店業會因沒有檢疫隔離兼無旅客填充空缺而生意大跌；零售業就因日本開放旅遊兼日圓下跌，港人傾巢而出到日本消費，冷落本地市場；飲食業亦如是，以近期熱議的日本Omakase(無菜單料理)為例，在香港動輒要2,000港元，惟到日本享用更地道的同類食品，只需一半價錢，預期單邊開放只會擊沉本港經濟，故盼政府深思熟慮，公布一個能夠真正吸引旅客到港留宿及自由消費的政策，而「0+7」及一系列的防疫政策，對旅客並沒有任何吸引力。