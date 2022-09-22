東涌河首發現大鱗鰭鰕虎魚　中國特有易危物種　環團：令人欣喜

東涌河河谷生物多樣性非常豐富，有環團今（22日）公布最新調查，首次於大嶼山發峴中國特有的大鱗鰭鰕虎魚。該魚過往只記錄棲息於珠江口一帶水域，且於《中國脊椎動物紅色名錄》中列為易危，團環形容上述發現「令人欣喜」。然而，東涌河下游普遍受污染，水質持續偏差，冀當局加強復育，防止生態環境退化。

綠色力量自2018展開相關生態及水質調查工作，其範圍涵蓋東涌河河盆中上游至下游的河道和河濱。最新調查顯示，附近一帶共記錄原生淡水魚類66種、兩棲類15種、爬行類17種、蜻蜓55種，以及維管束植物360種，並錄得多種具保育價值物種，包括瀕危的盧氏小樹蛙、屬國家二級保護動物的蟒蛇、易危的斑灰蜻、同屬易危的植物石梓，以及首次錄得大鱗鰭鰕虎魚。

綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴指，東涌河是本港碩果僅存的大型天然河流，從河源、河口至海灣仍大致保留天然面貌，具高生態和保育價值。惟東涌新市鎮擴展計劃中，東涌西發展範圍剛好與東涌河下游河段重疊，東涌河恐有翻天覆地的變化。當局雖然已計劃保育東涌河，包括將東涌河東河下游近石榴埔一帶，復修後其大部分範圍納入「河畔公園」等，惟是次調查發現該河段的魚量非常少，顯示河段生境和溪流群落狀況普遍退化，故強調當局日後需重建多樣化及複雜的水生境。此外，未來「河畔公園」上游位置的石門甲村，水質污染情況嚴重，主要是鄉郊地區的非法排放污水所致，敦促當局需著力解決問題。