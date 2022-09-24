國泰愈做愈燶　全球百大航空　暴跌10位僅排16　

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，今年暴跌10位，被擠出全球10大最佳航空公司，僅排16位。英國航空評級機構「Skytrax」近日公布2022年全球航空公司大獎及百大排名，其中卡塔爾航空蟬聯最佳航空公司的寶座，而新加坡航空亦穩佔第二位，阿聯酋航空則打敗長奪「季軍」的全日空，成為今年全球最佳航空公司的第三位。

所謂不進則退，國泰航空2019年雖曾於全球最佳航空公司第二位，近年可謂「愈做愈燶」，先於2021年跌至第6位，今年跌勢未止，已降至第16位；而在最佳頭等艙、最佳優質經濟艙、最佳機艙娛樂及最佳機場服務等各項排名，均跌出頭10，分別只排11位、第13位、第13位及第11位。

其他航空公司方面，榮獲第一位的卡塔爾航空今屆更獲得世界最佳商務艙、世界最佳商務艙座位、中東最佳航空公司、世界最佳商務艙休息室和最佳商務艙機上餐飲獎等9個全球最佳獎項。而第二位的新加坡航空亦摘下全球最佳機艙服務員、全球最佳頭等艙、最佳亞洲航空公司等9項殊榮。