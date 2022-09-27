灣區互聯互通路線圖出台　冀2025完成港深自動駕駛試驗

為推動「智慧出行」，香港應用科技研究院與深圳市智慧城市科技發展集團今日(27日)簽署合作備忘，並公布「大灣區互聯互通路線圖」。路線圖目標於今年至明年內啟動深港車聯網科創走廊，2025年達成車聯網互聯互通的完整設計及落地驗證，完成跨灣區自動駕駛應用設計、落地及驗證，包括在香港與深圳交界區域建立示範區。長遠路線將進一步與澳門、廣州等地實現車聯網互聯互通，目標是2035年達成大灣區智慧交通協同發展願景。

應科院自2015年起進行車聯網科技研發。創新科技及工業局局長孫東在活動上表示，香港地少人多，必須善用感應偵測、人工智能、大數據分析等科技，以應付與日俱增的運輸及交通需求，以及讓駕駛者及市民能有更便利的出行體驗。其中，應科院去年3月展開為期九個月的車聯網公路測試，由科學園至沙田市中心，全長14公里，研究並測試車聯網技術在香港道路的實際應用場景、所需要的網絡和相關基建，提升道路安全和交通效率。測試完成後，第二期車聯網公路測試已展開，驗證進階流動車聯網應用，以提升香港交通競爭力和道路安全。

港府2017年首度發表「香港智慧城市藍圖」提出，政府會配合車聯網技術發展，以引入相關技術的自動駕駛車輛。至於2020年12月發表的「香港智慧城市藍圖 2.0」，政府重申，配合車聯網及自動駕駛車輛的技術和行業發展，以期最終引入配備車聯網的自動車輛。