東方民調：「0+3」刺激市民外遊　過時措施入境客耍手

港府放寬入境檢疫至「0+3」，即取消酒店檢疫安排，但抵港人士入境前後仍要進行多項申報及檢測，並要遵守本港防疫措施。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指「0+3」只能刺激港人外遊，共80%受訪者直指本港嚴守防疫措施難吸引遊客訪港，當中37%認為應取消防疫措施，最想取消是「疫苗通行證」。惟港府近日僅「擠牙膏」式放寬社交距離，明顯未符合市民期望。受訪者批評本港防疫鬆綁落後鄰近競爭對手，期望政府放寬至「0+0」免醫學監察，而香港最迫切是中港通關，社會復常，經濟才真正復甦。

「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問555名18歲或以上市民，結果顯示，對於入境檢疫放寬至「0+3」，61%受訪者希望盡快放寬至「0+0」免醫學監察；14%認為會刺激港人離港消費；12%無奈指「遲到好過冇到」。入境人士抵港後要遵守本地防疫措施，共80%受訪者認為「0+3」對旅客欠吸引力，37%斥防疫措施過時，應盡快取消；33%指限制太多令旅客卻步；10%則指外國毋須戴口罩，港吸引力低。而31%人指最想取消的防疫措施是「疫苗通行證」；30%想取消驗污水及圍封強檢；16%想取消食肆人數及營業限制；另16%想取消口罩令；7%想取消禁聚令。

對於政府再收緊疫苗通行證，適用年齡降至5歲，31%受訪者批評政府精神分裂，防疫玩殘百業；29%轟拖慢社會復常進度。此外，大部分受訪者直指「0+3」對港經濟欠提振作用，37%批評政策落後鄰近競爭對手；24%直指重重限制難吸引外資及旅客重臨；22%斥政策拖泥帶水，「有出冇入」難救市。對於中港仍未全面通關，43%受訪者直指，中港通關有迫切性；23%認為本港經濟難復甦；20%轟歎慢板，難真正復常。