3青年認銅鑼灣「私了」律師候判　1同案被告不認罪受審

律師陳子遷前年5月在銅鑼灣街頭，疑因譴責示威者破壞店舖，而被大批人士用長傘、硬物或徒手追打「私了」，有人更威脅若陳報警就會打死他。陳終大量出血，身體多處須縫針。4名懷疑涉案男子事後被起訴，案件今日（3日）在區域法院開庭處理。其中1人否認參與暴動及蓄意傷人罪受審。其餘3名被告則承認參與非法集結及蓄意傷人2項控罪，法庭將留待審訊完結後才判刑，暫定於10月18日聽取求情及判刑，期間所有被告准以原有條件保釋。

3名認罪被告分別是譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及17歲姓王青年。控罪指他們於2020年5月24日，在禮頓道及加路連山道一帶參與非法集結，及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。譽韋崙原另被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，指他於2020年6月30日，在柴灣1單位管有1支伸縮棍。此控罪存法庭存檔，未獲法庭批准不得起訴。本案餘下的被告唐健幫（33歲、貨車司機），則否認暴動及蓄意傷人罪。控方開案陳詞指，被告警警誡下承認用手腳施襲。辯方則透露，被告會爭議警誡供詞可否呈堂，及身份辨認問題。

3名認罪被告承認的案情就指，當日中午有人在銅鑼灣一帶，發起反國歌法及國安法的未經批准集結遊行。至下午3時許，有示威者破壞禮頓道1間店舖，事主陳子遷途經見狀，即予以譴責，說警方到來便會拘捕他們。事主語畢轉身擬離開時，被一群示威者從後襲擊。他們用雨傘、硬物或徒手，擊打事主後腦和背脊，被打至頭部流血及昏暈。事主連忙逃跑並大叫「救命！」示威者則繼續追打，有人撐傘遮擋施襲者外貌，有人扯爛他的衣衫，甚至將大型金屬路牌擲向事主，不過未有擊中。事主終在南華體育會對開倒地，並由體育會職員報警。事主經檢驗後，證實額頭頭頂頭皮、耳垂、下巴等裂傷，留醫3日後出院。同年6月30日，3名認罪被告被捕，譽及鄭在警誡下，均稱是見到別人打事主，便加入施襲。

案件編號：DCCC 65,66/2021