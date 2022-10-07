中大研究發現安老院舍新冠感染風險仍較高　籲維持一貫防疫措施

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院就安老院舍對不同變異病毒株的易受感染程度進行研究，發現目前安老院舍有較高風險感染新型冠狀病毒病，呼籲在確定院舍達到穩定的免疫屏障前，應維持院舍一貫的防疫措施。

研究在今年7至8月期間進行，團隊從13間院舍招募了192名平均年齡為79歲的院友，以及48名平均年齡為55歲的員工，並為他們抽取血液樣本作「無病毒中和性抗體檢測套組」分析。結果顯示，逾30%抗體抑制值的樣本被定義為「陽性」，另亦發現院友對BA.4/5的血清保護率分別為50%，代表5成院友仍有感染新冠的風險，目前的免疫屏障仍不足以阻擋新冠在院舍中傳播；而員工則85%，代表15%員工仍有感染新冠的風險，或成為院舍防疫缺口。

中大稱，由於Omicron亞型變異株BA.4/5和亞型變異株BA.2相比，具較高的免疫逃脫特性，考慮到Omicron仍於全球盛行，加上政府近日推出「0+3」入境政策，以及一系列放寬社交距離措施，料本港或將與英美等其他地區一樣，短期內感染BA.4/5及其分支而入院的70歲或以上長者人數會上升。考慮到安老院舍院友為免疫力弱人士，一旦受到感染，出現重症機會較高，故建議院舍維持一貫的防疫措施。