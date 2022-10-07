土瓜灣多幢工廈待重建　業主盼獲合理賠償延續業務

近年土瓜灣多條街道樓宇需要重建。市區重建局今日(7日)宣布啟動兩個重建項目，包括「明倫街╱馬頭角道發展計劃」和「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」。「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」範圍是工業大廈，有仍在經營的工廈業主坦言從未想過會被重建，只盼可獲合理賠償金額並到附近繼續業務；而工廈租戶則指現時單位租金較便宜，擔心搬遷需約50至60萬港元，會難以負擔。

新寶工商中心二期位於「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」重建範圍內，其中一間食品貿易公司的負責人朱先生表示，在該處經營約5年，一直是租戶，對於重建感到驚訝亦有擔心，認為至少要1年時間甚至更長，以方便過渡、搬遷廠房，對於另覓地方安置廠房雖有信心，但他亦坦言未必能找到租金廉宜的地方，以現時廠房舖位1,600呎、約1.6萬港元的條件，相信只可在同區尋找才可有價錢相約的舖位。

同樣在新寶工商中心二期經營、專門生產設計鐘錶配件的店舖負責人則表示，於該單位已經營逾30年，目前為單位業主，該單位面積約2,200至2,300平方呎，希望未來仍可繼續營運，不過尋找新廠房則毋須同樣大小，只需約1,000呎左右就可以。對於重建他稱沒太大期望，只希望在廠房工作逾10年的員工仍可繼續工作，會盡力經營下去。