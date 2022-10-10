8男女被控中環集結藏物品圖破壞　6人不認罪受審

2019年11月13日有示威者發起「三罷」行動，有7名男女被指當日在中環一帶參與非法集結，另外1名女設計師被指管有3支士巴拿意圖損壞他人財產。8人被控非法集結、刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產共4項罪名，案件今天（10日）在區院審理。其中2人承認非法集結罪，其餘6名被告不認罪受審。法庭將認罪被告的求情及判刑，暫定押後至2023年1月21日處理，以待全案審結。期間2人須還押。

今日認罪的2名被告是江偉文（ 20歲、學生）和葉栢良（25歲、冷氣技工）。他們承認的案情指，當日下午2時許，有示威者在中環一帶集結，他們搬雜物堵路，包括雪糕筒、竹枝、手推車等，又叫「五大訴求 缺一不可」等口號，期間警員曾舉槍指向示威人群。另外，有人在港鐵中環站縱火及塗鴉，亦有人破壞交通燈，亦有人撒溪錢。警方在晚上7時許展開驅散行動，當場拘捕68人，當中包括2名被告。證據顯示，他們均曾協助搬動路障。

其餘4男2女被告依次是黃朗勤（ 22歲、學生）、蕭振灝（ 20歲、學生）、黃鋆國（ 24歲、招待員） 、劉好途（ 22歲、女保險經紀）、李浩章（ 20歲、無業）及呂傑靈（ 35歲、女設計師）。首5名被告被控於當日在畢打街、德輔道中、遮打道干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶參與非法集結。劉好途及李浩章另被控1項刑事毀壞罪，指他們刑毀中環港鐵站F出口牆壁。蕭振灝及呂傑靈另各被控1項管有物品意圖損壞財產罪，蕭涉管有1罐噴漆，呂涉管有3支士巴拿。

案件編號：DCCC 345/2021