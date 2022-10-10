兩年內政府網上簽署用「智方便」　 研涵蓋粵政府服務

香港近年力推數碼政府服務，立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（10）討論相關議題。創新科技及工業局局長孫東透露，資科辦正積極與廣東省政務服務數據管理局合作，研究以「智方便」作為「 廣東省統一身份認證平台」實名身份認證渠道之一，同時兩年內所有政府需要身份認證或網上簽署會全部採用智方便系統。

議員葛珮帆關注政府與廣東省的統一身份認證平台進行情況，同時批評政府開放數據的情況不理想「鍾意擺咩就擺咩」，促請政府成立大數據局。孫回應指目前與廣東省的統一身份認證平台，政府已初步整理42項高頻服務和涉及6個政府部門，服務範疇包括稅務、公司註冊、物業、車輛登記、個人證明文件及人才引進申請。孫又承諾會向有關部門反映大數據局的事宜；議員陳祖恒希望政府研究跨部門新服務。孫東回覆指，當局計劃繼續加大服務範圍，希望兩年內隨政府網絡系統更新，所有需要身份認證或網上簽署將會全部採用智方便，新開發的政府網上服務亦將使用智方便。

另外，議員邱達根指政府應考慮未來「安心出行」走向，認為「安心出行」目前的用途廣泛，若然日後停用將會是非常浪費，建議日後可將智方便與安心出行改變或綑綁，例如可改作「安心Book場」用作訂場之用。孫則回應稱當局會就相關建議作認真考慮。