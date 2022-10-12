本港爆類鼻疽　議員質疑當局不主動公開資訊　促加快追蹤

本港近日出現多宗類鼻疽個案，多名議員關注情況。九龍西議員梁文廣質疑，為何在嚴重疾病上，當局沒有主動公開有關資訊。他提到，雖該病毒難以人傳人，但他關注到香港居住生活環境擠逼，不少個案都出現在深水埗，擔心會否深水埗多劏房、人與人之間的居住環境較密集，導致容易傳染，以及病毒容易在物品上滋生等，但當局似乎解答不到，認為政府沒有主動公開這方面資料。

梁建議，當局需要就患者之間是否有關聯、是否親屬關係、居住環境及社區等進行資料追蹤，即所謂的病源追蹤，並向社會公眾解說清楚，否則將難以預防該疾病。

梁又提到，近期當局無疑是將疾病預防的重點放在新冠肺炎及流感上，質疑對其他疾病的監察以及反應是否足夠，認為當局需要加強，不要預防肺炎、流感甚至猴痘後，竟有更加嚴重的疾病在社區走漏，促請政府向給公眾發布資訊，以及排查病源等，讓市民做好防禦。同時督促醫務衞生局主動向立法會匯報有關情況。

九龍中議員楊永杰則提到，個案顯示香港土壤和水有病毒，促請政府加快做追蹤調研工作，盡快找出疑似源頭做清潔消毒，防止病毒蔓延。不過，新冠猴痘再加上類鼻疽，工作量相當大，質疑政府是否夠人手做追縱調查工作，以及是否有足夠藥物治療類鼻疽，認為政府應有更高的思維，做好部署。