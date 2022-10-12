年初因集結襲警等囚21個月　解款員違禁聚令罪成毋須加監

解款員因參與2019年紅磡非法集結、襲警、管有炸藥及公眾地方管有攻擊性武器罪罪成，於今年3月被判監21個月。他另被控在該案被定罪前，到荔枝角收押所聲援人民力量前副主席「快必」譚得志，因而被票控違反禁聚令。他否認控罪受審，於今天（12日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，判監2星期。不過裁判官崔美霞在考慮量刑整體性後，下令本案刑期與非法集結案刑期同期執行，換言之即他毋須為這宗違反禁聚令案加監。

28歲被告張漢東在今年3月入獄前任職解款員。他被控參與受禁羣組聚集，傳票控罪指他於2020年9月10日下午8時27分至8時35分，在通州西街近青山道，無合法權限及合法辯解下參與受禁羣組聚集。控方案情指，當晚被告與其他人在荔枝角收押所附近聲援被捕的「快必」，又大叫「死黑警」及「香港加油」等字句，女警余佩珊3次用擴音器叫在場人士離開，但包括被告在內的人士都沒有理會，而她有特別留意被告當時的衣着。

裁判官指，余作供堅定沒有動搖，是誠實可靠的證人。她在案發時負責維持現場秩序，特別留意被告並非沒有可能。她站在被告50至60米外觀察，在身份辨認上無不可靠之處，因此裁定被告罪成。被告沒聘請律師，他親自求情指自己入獄前是家中經濟支柱，冀法庭考慮他的家庭財政問題，酌情輕判。裁判官指，被告與其他人士在疫情期間罔顧法律，無視疫情擴散的可能性，對公眾健康構成威脅，被告堅持聚集，案情嚴重，決定判囚2星期，但考慮量刑整體性，准許與原本刑期同期執行。

案件編號：KCFS 46/2021