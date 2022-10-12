政Whats噏：趁0+3出行　闊別3年　黃家和重返法國莊園

曾揚言政府將入境檢疫放寬至「0+3」，會掀起港人外遊熱潮嘅香港餐飲聯業協會會長黃家和，日前取道瑞士蘇黎世，重返闊別3年嘅法國波爾多莊園。佢話今次嘅行程，既一解佢對莊園嘅思念，亦趁機會視察彼邦嘅業務，不過，由香港出發嘅機票真係好搶手，好多航班都話爆滿，早幾日畀佢發現某航班仲剩返幾個位，於是立即購買，短時間內就啟程出發嘞。

返到去久違嘅波爾多莊園，黃家和話發覺本應係10月嘅葡萄收成期，原來上個月尾已經採摘咗，理由係今年嘅夏天較往時炎熱，導致葡萄提早成熟，產量亦較正常減少約兩成，但所謂貴精不貴多，佢相信今年收成嘅葡萄釀酒，味道會比較濃郁。至於莊園以外，佢話由蘇黎世入境時，無需出示針紙等任何入境檢疫要求，戴口罩嘅人亦唔多見，可以話一切復常。

佢話政府落實無需入住隔離酒店嘅「0+3」措施，今次先至會出門。至於有行政會議成員話即使實施「0+0」，亦會要求入境人士做核酸檢測，佢認為除非係來港處理業務或洽談生意，否則一般遊客係唔會接受不便嘅檢疫安排㗎。佢又提到香港目前外遊出境人多，入境觀光客少，政府若不放寬檢疫安排，只會對經濟不利。