科技券今年首3季錄逾8000宗申請　生促局推採購平台透明報價

港府於2016年推出「科技券」，支援本地企業及機構使用科技服務和方案，提高生產力或將業務流程升級轉型。創新科技署署長潘婷婷女士表示，今年首9個月該署已收到超過8,000宗「科技券」申請，反映本地企業及機構對應用科技推動業務發展的需求愈來愈大。為協助各界使用「科技券」，香港生產力促進局推出「TVP ePROQ」採購平台，為本地企業及機構提供一個公開透明的報價系統，方便他們一站式管理報價及提交相關文件流程，省卻要自行尋找服務供應商的時間及程序，加快整個申請資助步伐。

服務供應商亦可於該平台上針對有興趣的項目提交相關提案及報價，增加他們參與「科技券」項目的機會，從而發掘更多商機。至目前為止，「TVP ePROQ」採購平台已錄得超過200間服務供應商登記成為用戶，準備體驗全新採購過程。

為協助申請者及服務供應商善用新平台，生產力局已於「TVP ePROQ」採購平台網站上發布了平台使用指南，列出該系統的重點功能及使用步驟，助業界了解平台的使用詳情。網站上亦提供相關指導及參考樣本，向申請人說明如何編制報價規格。