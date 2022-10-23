5年內引入至少100間創科企業　孫東：最困難是要提供足夠土地

港府在施政報告提出今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，當中有提及吸引具潛力或有代表性的創科企業在港設立或擴展業務。創新科技及工業局局長孫東今日(23日)表示，5年內引入至少100間創科企業，無先例可循，會視之為目標，希望引進的企業能帶訂單落戶香港，在兩三年間就能投產，現時最困難是要提供足夠土地予創科企業。

對於美國正進一步推動將供應鏈吸引回國，孫東表示，相關政策對香港肯定有影響，不排除一些歐美企業或人員，對與香港合作有所猶豫或持觀望態度，又指政府以往已遇到過相關問題。孫東稱，今次施政報告亦大量扶助本土經濟，包括透過「再工業化資助計劃」，目標將智能生產線在5年內提高至130條，他指出，本港科研商品化空間大，擁有很強的基礎科研能力，仍有很大發展空間。

孫東又稱，施政報告提出的「產學研1+計劃」，目標在未來五年，資助不少於100個主要來自大學的研究團隊，將科研成果轉化落地，遴選時會視乎團隊的商品化經驗、市場價值及吸引資金的能力。他不擔心香港創科資助會出現「燒錢」的情況，指政府過去投放在創科業的資金不多，上屆政府五年任期投放1,500億元，主要用於基礎建設，期望今屆政府以清晰發展路向，完善創科生態圈，吸引人才及投資。